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البنك الزراعي: 292 مليون جنيه قيمة تمويل البرتوكولات الموقعة مع «تنمية المشروعات»

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البنك الزراعي: 292 مليون جنيه قيمة تمويل البرتوكولات الموقعة مع «تنمية المشروعات» البنك الزراعي: 292 مليون جنيه قيمة تمويل البرتوكولات الموقعة مع «تنمية المشروعات»

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قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك وقع برتوكولاً للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات حول تمويل المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالثروة الحيوانية والزراعة، وبرتوكول آخر منتج «باب رزق» الخاص بالمشروعات متناهية الصغر للمرأة في الريف المصري.

وتابع «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن قيمة تمويل البرتوكولات الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات تقدر بـ292 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة التمويلات الخاصة بمشروعات جهاز تنمية المشروعات تخطت الـ3.2 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن منتج «باب رزق» هدفه إتاحة قروض بفائدة صغيرة تقدر بـ12% بشكل متناقص، بقيمة تتراوح ما بين 2 لـ10 آلاف جنيه للسيدة، لكي تقوم بمشروع في منزله، ومن الممكن التعاون ما بين أكثر من سيدة لافتتاح مشروع متناهي الصغر.

المصرى اليوم

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