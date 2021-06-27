بعد ثلاثية الإسماعيلي..فرج عامر يُوقع عقوبات رادعة على لاعبي سموحة

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، توقيع عقوبات رادعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري بعد الخسارة أمام الإسماعيلي.

وتعرض سموحة للخسارة أمام الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«إيقاف مستحقات جميع لاعبي كرة القدم بنادي سموحة، وخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب شارك في مباراة الإسماعيلي».

يُذكر أن سموحة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 لقاء وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، أحرز لاعبوه 43 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.