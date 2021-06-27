أخبار عاجلة

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" في صامطة لمريضة سبعينية -
الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون -
الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" -
بالصور .. ولي العهد يصحب سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي -
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

لابيد: الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل

Print
لابيد: الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل لابيد: الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها "يضر بأمننا".

وكتب في تغريدة أن هضبة الجولان "ذخر إستراتيجي، وجزء لا يتجزأ من سيادة دولة إسرائيل. الولايات المتحدة اعترفت بسيادتنا على الجولان وبأهميتها الإستراتيجية لأمن إسرائيل".

وأضاف "من ينشر الإشاعات عن إلغاء الاعتراف يضر بالأمن، يضر بإعلان السيادة ومستعد لأن يسبب خطرا لأمن إسرائيل ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة، فقط من أجل الإضرار بالحكومة الجديدة".

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتراجع عن قرار سلفه دونالد القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ونقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، ردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن "هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
«ترامب» يقاضى «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بتهمة حظره

«ترامب» يقاضى «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بتهمة حظره

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد «فيسبوك» و«تويتر»

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد «فيسبوك» و«تويتر»