تبادلا ألفاظا جارحة وقاسية في عراك شرس.. الفجوة بين الأميرين وليام وهاري تتسع

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احتدمت خلافات الشقيقين الأميرين وليام دوق كمبريدج، وهاري دوق سوسيكس، وتسببت في صدع مزق شمل الأسرة الملكية البريطانية، والذي تصاعد مع حوار هاري الذي أجرته المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، وأطلق فيه الزمام لكثير من التصريحات التي اعتبرها وليام وسائر أفراد العائلة مسيئة لهم.

تعلق الأمل في إصلاح ذات البين والصلح بين الأخوين في جنازة الجد فيليب، حيث يلتئم الشمل ويجمع بينهما الحزن والرثاء على فقد كبير العائلة، إلا أن ما حدث في ذلك اليوم من شهر إبريل خالف جميع التكهنات والتوقعات.

وقال الكاتب في شؤون الملكية روبيرت لاسي، مؤلف كتاب «معركة الأخوة» ومستشار «التاج» بنتفليكس، إنه على الرغم من أن البعض كان يأمل في أن تجمع الجنازة بين الأخوين في مناخ من «التأمل والتفكير» إلا أن النتيجة لم تكن إيجابية، وذلك وفقا لمجلة «بيبول» البريطانية، التي نقلت عنه أنه على الرغم من أن الاثنين تجاذبا أطراف حديث عام قصير خارج كنيسة القديس جورج في ذلك اليوم، إلا أن عراكا نشب بين وليام وهاري في غضون دقائق من دخول الأخوين قلعة ويندسور خلف الكاميرات.

- صورة أرشيفية

في حين أخبر أحد أصدقاء العائلة «لاسي» أن الشجار كان شرسا واستبد بالاثينن غضب عارم إلى حد لا يصدق، وتبادلا ألفاظا جارحة وقاسية.

وأفاد «لاسي» أنه لم يعقد صلح بين الاثنين أو «جلسة أخوية» بينهما أو حتى «قمة مصغرة» عقب جنازة فيليب في 17 أبريل الماضي، قائلا إن الخلاف «المرير» بين ولدي ديانا لا يميل إلى الانتهاء سريعا.

وبدأ الانشقاق بين الأخوين، كما قالت مجلة بيبول في تقرير سابق لها، عندما عبر وليام عن قلقه إزاء السرعة التي تطورت بها علاقة هاري بصديقته في ذلك الوقت ميجان ماركل، قبل أن زفافهما في 2018.

وطبقا للفصول الجديدة في كتاب «لاسي» فإن الأمور ساءت مرة ثانية في أكتوبر 2018 عندما علم وليام بمزاعم من موظفين قالوا إنهم تعرضوا للتنمر، حيث ظهرت مزاعم في هذا الشأن في صحيفة التايمز البريطانية، بينما نفى مكتب ميجان دوقة سوسيكس، المزاعم بشدة مؤكدا أنها جزء من حملة لتلطيخ سمعتها، بينما أجرى القصر تحقيقا مستقلا لا يزال مستمرا .

وألمح التقرير إلى أن هناك لقاء جديدا من المقرر أن يجمع بين الأخوين في أول يوليو المقبل، حيث يحضر الاثنان لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمهما الأميرة ديانا، الذي طال انتظاره بحديقة قصر كنسنجتون، وهو المشروع الذي نفذاه وأشرفا عليه معا منذ عدة سنوات مضت .