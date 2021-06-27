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«سياحة النواب» تضع توصيات لحل مشاكل المرشدين السياحيين

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«سياحة النواب» تضع توصيات لحل مشاكل المرشدين السياحيين «سياحة النواب» تضع توصيات لحل مشاكل المرشدين السياحيين

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ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائبة نورا على، الأحد، مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحى وذلك بحضور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة وسامى عبدالهادى نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، وعادل السجيعى مدير عام بحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية، وسمير عبدالوهاب رئيس لجنة تيسير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وعدد آخر من مندوبين .

وأكدت اللجنة أن المرشد السياحى شريك أساسى في الصناعة السياحية، باعتباره المسؤول عن التنسيق وتوفير كل ما يلزم السائح خلال الرحلة السياحية، فهو من أهم الأدوات الترويجية والوسيلة الأولى التي يستقى منها السائح انطباعه الأول عن المقصد السياحى المصرى، وفى ضوء ذلك تؤكد اللجنة أيضاً على أهميه تطعيم المرشدين السياحيين ضد ، نظراً لاحتكاكهم المباشر مع السائح ووجودهم داخل المركبات السياحية .

وأوصت اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التي يواجهها المرشدين السياحيين، مع الاهتمام بتدريب وتطوير المهارات الخاصة بالمرشدين السياحيين بما يمكنهم من القيام بدورهم بالشكل الأمثل، وطالبت اللجنة، وزارة المالية بدراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة وموافاة اللجنة بنتيجة هذه الدراسة .

ودعت اللجنة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها ووضع التصحيح المناسب بما يتوافق مع الواقع الفعلى والوصف الصحيح لعمل المرشد السياحى .

كما دعت اللجنة، نقابة المرشدين السياحيين بالإسراع في تنقية بيانات المرشدين السياحيين المقيدين بالنقابة لوضع قائمة نهائية حقيقية وواقعية للمرشدين الفعليين والتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة .

المصرى اليوم

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