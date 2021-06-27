أخبار عاجلة

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" في صامطة لمريضة سبعينية -
الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون -
الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" -
بالصور .. ولي العهد يصحب سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي -
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استقبال حافل لرئيس بيراميدز في مركب محمد الخامس

Print
استقبال حافل لرئيس بيراميدز في مركب محمد الخامس استقبال حافل لرئيس بيراميدز في مركب محمد الخامس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل مسئولو نادي الرجاء المغربي المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بصورة رائعة لدى وصوله إلى مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وحرص السيد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء ونائبه السيد سعيد وهبة على الترحيب بالمهندس ممدوح عيد في الملعب مؤكدا على عمق العلاقات بين الناديين والترحيب به في بلده الثاني ومشيدا بالاستقبال الحافل الذي لقيته البعثة المغربية في القاهرة خلال لقاء الذهاب، وأن المواجهة بينهما مجرد كرة قدم، ولكن في النهاية تبقى الأخوة والصداقة والعلاقات الطيبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا

نص اتفاقية 1902 لترسيم الحدود بين مصر والسودان وإثيوبيا

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون