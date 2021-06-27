استقبال حافل لرئيس بيراميدز في مركب محمد الخامس

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استقبل مسئولو نادي الرجاء المغربي المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بصورة رائعة لدى وصوله إلى مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وحرص السيد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء ونائبه السيد سعيد وهبة على الترحيب بالمهندس ممدوح عيد في الملعب مؤكدا على عمق العلاقات بين الناديين والترحيب به في بلده الثاني ومشيدا بالاستقبال الحافل الذي لقيته البعثة المغربية في القاهرة خلال لقاء الذهاب، وأن المواجهة بينهما مجرد كرة قدم، ولكن في النهاية تبقى الأخوة والصداقة والعلاقات الطيبة.