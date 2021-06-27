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استشاري أمراض قلب يكشف طرق علاج الذبحة الصدرية

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استشاري أمراض قلب يكشف طرق علاج الذبحة الصدرية استشاري أمراض قلب يكشف طرق علاج الذبحة الصدرية

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قال الدكتور محمد البابلي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب، إن الألم في الصدر والإحساس بعدم راحة في الصدر هما العرضان، أو المميزان، الأساسيان للذبحة الغثيان، التعب، ضيق التنفس، القلق، التعرق أو الدوخة، هي أعراض إضافية قد تصاحب الذبحة.

وأضاف «البابلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، في برنامج «كونسولتو»، المذاع على قناة «دريم»، اليوم الأحد، أن هنالك عدة طرق تساعد في علاج الذبحة الصدرية، مشيرًا إلى أنه من المهم تحديد نوع الذبحة الصدرية؛ وهناك نوعان رئيسيان من الذبحة الصدرية وهما؛ ذبحة صدرية مستقرة مزمنة وذبحة صدرية غير مستقرة، والذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة خطيرة وتتطلب العلاج في حالات الطوارئ، ويشمل علاج الذبحة الصدرية غير المستقرة الحجز بالمستشفى مع تلقي الأدوية لتستقر الحالة.

وتابع: «يحتاج الكثير من الأشخاص المصابين بذبحة صدرية غير مستقرة إلى إجراء يسمى جراحة الأوعية الدموية»المعروف باسم التدخل التاجي عن طريق الجلد، ويكون مصحوبًا عادة بوضع أنبوب معدني صغير يسمى دعامة في بعض حالات الذبحة الصدرية غير المستقرة، يلزم إجراء عملية جراحية في القلب، أي تحويل مسار الشريان التاجي.

وأشار استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد القومي للقلب، إلى أن سرعة علاج الذبحة الصدرية يهدف إلى التقليل من تواتر الأعراض والتخفيف من حدتها وخطورتها، بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية ومن خطر الوفاة.

المصرى اليوم

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