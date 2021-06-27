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تبدأ من يوم الخميس.. 17 يوما إجازة رسمية في شهر يوليو 2021 (تفاصيل)

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تبدأ من يوم الخميس.. 17 يوما إجازة رسمية في شهر يوليو 2021 (تفاصيل) تبدأ من يوم الخميس.. 17 يوما إجازة رسمية في شهر يوليو 2021 (تفاصيل)

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17 يوما إجازة رسمية يحصل عاملين في مؤسسات الدولة الحكومية خلال شهر يوليو، تبدأ من يوم الخميس 1 يوليو إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو بدلاً من يوم الأربعاء.

«المصري اليوم» ترصد أيام الإجازات والعطلات الرسمية في شهر يوليو، وموعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين في يومي الجمعة والسبت.

يحصل الموظفون في الحكومية والقطاع الخاصة على 10 أيام عطلات رسمية خلال شهر يوليو وهي :

الجمعة 2 يوليو والسبت 3 يوليو

الجمعة 9 يوليو، والسبت 10 يوليو

الجمعة 16 يوليو والسبت 17 يوليو

الجمعة 23 يوليو والسبت 24 يوليو

الجمعة 30 يوليو والسبت 31 يوليو.

قرر رئيس مجلس الوزراء أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الأربعاء 30 يونيو.

يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات والثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، ولان الموظفين يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية ويتبقى يوم الأحد العمل الوحيد وسط الأسبوع، وهو ما يدفع إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام إجازات عيد الأضحى ليصبح 5 أيام أجازه.

يوم ثورة 23 يوليو إجازة رسمية مقررة للعاملين في الدولة ونظرا لأن موعد إجازة ثورة 23 يوليو يأتي في رابع أيام عيد الاضحى المبارك، فإن الحكومة ستقوم بتأجيل الاحتفال بذكري ثورة يوليو إلى يوم خلال الشهرة، ليصبح عدد الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو30 يوما.

المصرى اليوم

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