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الاردن يعيد اسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة

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الاردن يعيد اسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة الاردن يعيد اسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة

جي بي سي نيوز :- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن الاردن أعاد إلى إسرائيل أحد المستوطنين بعدما تجاوز السياج الحدودي الليلة الماضية متسللا إلى المملكة.

وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي اجتاز السياج الحدودي عند منطقة غور الأردن، ووصل سباحة إلى الضفة الشرقية للنهر، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الأردني الذي قام باستجواب الشخص.

وأضاف التقرير أن الجيش الاسرائيلي استلم المتسلل، لتبدأ الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأردفت الصحيفة أن الشرطة استبعدت فرضية محاولته تنفيذ "عملية معادية" أو محاولة تهريب إلى الجانب الآخر من الحدود، ويجري حاليا العمل على تحديد ملابسات الحادث.

جي بي سي نيوز

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