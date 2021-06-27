ماشا ميريل : صانعات السينما عليهن مسؤوولية التعبير عن المرأة الجديدة دون خوف

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أكدت النجمة العالمية ماشا ميريل، أن الفنانات وصانعات السينما عليهن مسؤولية كبيرة لتوضيح ملامح المرأة الجديدة والتعبير عنها دراميا دون خوف وأن تذهب إلى أقصى ما يمكنها لتعبر عن قضيتها، وأشارت إلى عملها في مجال الكتابة وكذلك تنظيم تظاهرات فنية، فالفنان لديه سلطة أكبر من السياسيين للتغيير

وأضافت أنها رغم انشغالها بتحضير عرض موسيقي كبير لزوجها الموسيقار الشهير ميشيل لوجران إلا أنها حرصت على الحضور لأن المهرجان يحمل أهداف نبيلة قرأت عنها قبل حضوري من وسائل الإعلام بالإضافة إلى تخصصه في سينما المرأة، وهو أمر نادر في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال فعالية تكريم النجمة الفرنسية مارشا ميريل، التي نظمتها إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم، ضمن فعاليات دورتها الخامسة، حيث وتولى إدارة الحوار الإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيس مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.