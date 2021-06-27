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غرفة العمليات في كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية

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غرفة العمليات في كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية غرفة العمليات في كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية
أدى طلاب الدبلومات الفنية الأحد، الامتحانات، ولم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم شكاوى من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية وذلك في اليوم السابع من أيام أدائهم الامتحانات، والتي تمت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه أدى طلاب دبلوم التعليم الزراعي نظام الـ3 سنوات مادة محاصيل الحقل، والفندقي نظام الـ5 سنوات مادة واحصاء، وطلاب الإعداد المهني صناعي نظام الـ3 سنوات امتحان مواد فنية.

وتابعت أن طلاب التعليم التجاري نظام الـ3 سنوات أدوا امتحان مواد تجارية، وطلاب التعليم الفندقي نظام 5 سنوات لغة فرنسية، وطلاب التعليم الصناعي نظام الـ3 سنوات مواد فنية والفترة الثانية صيانة وإصلاح تخصص السيارات والجرارات، وطلاب التعليم الصناعي نظام 5 سنوات مواد فنية، مؤكدة عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية والإدارات أي شكاوى من الطلاب.

المصرى اليوم

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