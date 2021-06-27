شروط الحصول على قرض البنك الأهلي .. يصل لـ3 مليون جنيه (المستندات ورابط التقديم)

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كشف البنك الأهلى المصرى عن تسهيلات للحصول على قرض يصل قيمته إلى 3 مليون جنيه على فترة سداد ممتدة لـ 12 عامًا، يمكن لموظفى القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وموظفى الهيئة العامة للبترول الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلى

ووفقًا للموقع الرسمى لـ البنك الأهلى المصري فإنه يمكنك طلب حصول على أكثر من باقة خاصة بالقروض الشخصية للأفراد:

قرض البنك الأهلى الشخصى بضمان تحويل المرتب / القسط 2021

ويبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المهن الحرة وموظفى الهيئة العامة للبترول وموظفى القطاع الخاص عن أفضل باقات القروض الشخصية بأقل فائدة.. والتي تنقسم إلى الآتى:

أولا: العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام

مدة القرض تصل إلى 12 سنة وبحد أقصى 3 مليون جنيه وينقسم إلى:

1- مبلغ القرض يصل إلى 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب

2- بحد أقصى 3 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة

ويشكل قرض البنك الأهلى المصرى المزايا التالية فى هذه الباقة:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

- حساب جارى مجانا

- بدون ضامن

الشروط والمستندات للحصول على قرض البنك الأهلى المصرى:

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي .. يصل لـ 3مليون جنيه (المستندات ورابط التقديم)

1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

2- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

3- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

4- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

5- ويمكنك تقديم الطلب إلكترونيا من خلال هذا الرابط .. اضغط هنـــــــــــــا

ثانيًا: قرض البنك الأهلى الشخصى للعاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول

مدة القرض تصل إلى 12 سنة وبحد أقصى 3 مليون جنيه.. وينقسم إلى:

1- مبلغ قرض البنك الأهلى المصرى، يصل إلى 2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب.

2- يصل مبلغ قرض البنك الأهلى بحد اقصى 3 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ويقدم البنك الأهلى المزايا التالية فى هذه الباقة من القرض الشخصى:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

- حساب جارى مجانًا

- بدون ضامن

الشروط والمستندات للحصول على قرض البنك الأهلى:

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط .. اضغط هنـــــــــــــا

ثالثا: قرض البنك الأهلى للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك الأهلى:

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي .. يصل لـ 3مليون جنيه (المستندات ورابط التقديم)

مدة القرض تصل إلى 12 سنة وبحد أقصى 3 مليون جنيه.. وينقسم إلى:

1- مبلغ القرض يصل إلى 2 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب

2- بحد اقصى 3 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة

الشروط والمستندات للحصول على قرض البنك الأهلى المصرى:

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط . اضغط هنــــــا

قرض البنك الأهلى الشخصى بدون ضمان تحويل المرتب / القسط

أولا: العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام

مدة القرض تصل إلى 4 سنوات ومبلغ القرض يصل إلى 30 الف جنيه

ويقدم البنك الأهلى المزايا التالية فى هذه الباقة:

تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

بدون ضامن

الشروط و المستندات لقرض البنك الأهلى المصرى:

من شروط الحصول على قرض شخصى من البنك الأهلى المصرى تقديم خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 شهور بحد اقصي و بقيمة 25 جم بحد ادني

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل

ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط .. اضغط هنــــــــــــا

ثانيًا:قرض البنك الأهلى للعاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه ويسدد القرض على 4 سنوات

- ويقدم البنك الأهلى المزايا التالية فى هذه الباقة:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

- بدون ضامن

الشروط و المستندات لقرض البنك الأهلى لموظفى الهيئة العامة للبترول

1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

2- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

3- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 شهور بحد اقصي و بقيمة 25 جم بحد ادني.

4- كشف حساب بنكي.

5- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل

6- ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط. اضغط هنــــــــــــا

ثالثا:قرض البنك الأهلى للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك

تصل مدة القرض الشخصى إلى 5 سنوات ومبلغ القرض يصل إلى 750 ألف جنيه

ويقدم البنك الأهلى المزايا التالية فى هذه الباقة:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

- بدون ضامن

الشروط و المستندات للحصول على قرض البنك الأهلى بدون ضامن

1- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

2- صورة بطاقة الرقم القومي الساري .

3- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 شهور بحد اقصي و بقيمة 25 جم بحد ادني.

4- كشف حساب بنكي

5- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط .. اضغط هنــــــــــــا

قرض البنك الأهلى المصرى لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

وعن قرض المهن الحرة تصل إلى 7 سنوات وبحد اقصى لقيمة القرض 2 مليون جنيه.

ويقدم البنك الأهلى المزايا التالية فى الباقة الخاصة بأصحاب الأعمال و المهن الحرة:

- تأمين على الحياة والعجز الكلى مجانًا

- بدون ضامن

9 شروط و المستندات المطلوبة لقرض البنك الأهلى لأصحاب المهن الحرة

1- حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

2- الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

3- صورة البطاقة الشخصية وان تكون سارية.

4- ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

5- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

6- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

7- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد اقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

8- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

9- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

ويمكنك تقديم الطلب الكترونيا من خلال هذا الرابط .. اضغط هنــــــــــــا