«البيئة»: مليون و500 ألف جنيها قيمة انشاء 61 وحدات بيوجاز في سوهاج

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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارةالبيئة، بحضور ياسر عبدالقدوس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج .

وبموجب البرتوكول يقوم بنك الكويت الوطني- مصر بدفع تكاليف التنفيذ إلى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة. في صورة منحة تقدر 1،500,000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً)، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج. وتقوم مؤسسه الطاقة الحيوية بإختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والاشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي وسيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر جنبا إلى جنب مع الشركات الموكله، وتهدف تلك الوحدات إلى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.

كما سيتم البناء والتشغيل لعدد (3) وحدة تعليمية في المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر، وتهدف تلك الوحدات إلى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى في المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفني وجعله مواكباً للتقدم التكنولوجي، واتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية، وأيضا البناء والتشغيل لعدد (1) وحدة تعليمية متنقلة في جامعة سوهاج الموكلة إلى المؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف إلى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، واستخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة. ونشر تكنولوجيا الغاز الحيوي على مستوي الجامعات لتشجيع البحث العلمي. على ان يتم التنسيق مع محافظة سوهاج في اختيار منازل المستفيدين والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي المنزلية، وأيضا اختيار المدارس الزراعية والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي التعليمية.

ومن جانبه أكد ياسر عبدالقدوس نائب رئيس مجلس الإدارة -والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، أن تلك المبادرة تعد إستكمالاً للتعاون الوثيق بين وزارة البيئة والبنك والتى بدأت عام ٢٠١٦ عندما تم إنشاء عدد ٦٠ وحدة بيوجاز بمحافظة المنيا، مشيراً إلى حرص البنك مساندة الدولة في دعم القرى المصرية وتطويرها، موضحاً أن المشروع يروج لعدة مفاهيم جوهرية كالأستدامة والوظائف الخضراء والإقتصاد الدوار مما يساعد على تحسين المستوى المعيشى وتعزيز جهود الدولة، حيث تعد المسىؤلية المجتمعية أحد ركائز البنك لتحقيق الأستدامة من خلال تطوير المجتمعات المحلية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير القرى وتساهم في دعم المستوى الإقتصادى والإجتماعى لتلك القرى الريفية، مشيراً إلى مشاركة جامعة سوهاج في كل المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة وإلى عمل الجامعة الدائم مع محافظة سوهاج، موضحاً ان الجامعة ستدعم هذا النموذج سواء من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس أو من خلال تنفيذ نموذج على مزارع الجامعة يدار من خلال الجامعة يتعرف منه الأهالى ومؤسسات المجتمع المدنى على كيفية تنفيذ هذا المشروع .

وأشار الدكتور على أبوسنه مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات أن المبادرة تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجاً وذاك في إطار خطة الدولة لدعم تلك القرى، مشيراً إلى أهمية هذا النموذج الذي يجمع الشراكة بين القطاع المصرفى والحكومى والخاص والأكاديمى من خلال الجامعات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية .