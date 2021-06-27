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تحصين 129 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للثروة الحيوانية ببني سويف

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تحصين 129 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للثروة الحيوانية ببني سويف تحصين 129 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للثروة الحيوانية ببني سويف

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ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير،الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 128ألفاً 824رأس،منها 102 ألف 306رأساً من الأبقار،و 25 ألف و952 من الأغنام و566من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة مطلع أبريل الماضى وحتى أمس السبت 26 يونية الحالي»فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

المصرى اليوم

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