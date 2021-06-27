الفيوم : رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات خلال الأسبوع الماضي

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نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10 آلاف و589 طن قمامة، وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1941 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، اإنه تم تنظيم 170 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بمناطق التجمعات بنطاق أحياء وشوارع المدينة ومنطقة قحافة والطريق الدائري والطرق العامة ومداخل القري التابعة لمركز الفيوم، كما تم إزالة 210 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و80 إزالة فورية و60 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقري المركز، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، فضلاً عن تحرير 75 محضر إشغالات.

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 400 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، والطرق العمومية بقري تلات وزاوية الكرادسة ومنشاة عبدالله وطريق دسيا / الفيوم، منها صيانة 270 كشاف إنارة وتركيب 130 كشاف ليد بالأعمدة، وزراعة الجزيرة الوسطي المجاورة لميدان الشيخ حسن، وزراعة الأحواض بكورنيش باغوص خلف الملجاً، فضلاً عن صيانة وتطوير ميادين الدكتور عبدالرحيم شحاتة، والفنية، والشيخ حسن.

وكشف خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 37 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 3380 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 58 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 370 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة. فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2129 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 236 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب وصيانة 321 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت، ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 30 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1880 طن قمامة وأتربة بشوارع المدينة وقرى المركز، كما تم إزالة 310 حالات إشغالات متنوعة بمدينة طامية وقري الروضة وفانوس ودار السلام، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بمدينة طامية والوحدات القروية وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز.