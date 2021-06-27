«تعليم المنيا»: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية، أي شكاوي، أو رصد مخالفات تتعلق بسير امتحانات الدبلومات الفنية. مؤكدا انتظام 57460 طالب وطالبة، بأداء الامتحانات، بجميع مراحلها «الصناعي – التجاري – الزراعي»، من العدوه شمالا، حتى دير مواس جنوبا، والتي تستمر حتى 1 يوليو المقبل. وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، دون شكاوي من صعوبة الامتحانات .

وقال «الرشيدي» تجري الامتحانات، داخل 197 لجنة عامة، خصصت لاستقبال 57460 طالب وطالبة، بجميع المراحل، حيث استقبلت 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني، 23300 طالب وطالبة، وفي 65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، تم استقبال 21600 طالب وطالبة، واستقبلت 30 لجنة للتعليم الزراعي، 12560 طالب وطالبة.