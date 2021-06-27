وزير المالية : حل اي مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه اليوم الأحد، بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إننا حريصون على تطوير العلاقات التي تربط بين البلدين بكل المجالات، في ظل تنامي حجم الاستثمارات الكورية بمصر، وتذليل كل العقبات وحل أي مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر في المجالين الضريبي والجمركي.

أضاف أنه تم مناقشة التعديلات المتعلقة باتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين للحد من التهرب والازدواج الضريبي لتحفيز مناخ الاستثمار، كما تم بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات الكورية في السندات المصرية بهدف تنويع أدوات التمويل، بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.

أكد معيط استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وفي ظل ما تشهده الدولة من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات التنموية.

وقال إن مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والمناقشات لبحث التطورات المالية على الصعيد العالمي، والاستفادة من تجارب السياسات المالية للبلدين وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.

ومن جانبه أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، وما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وحراك تنموى ضخم.

وأشار إلى قيام إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع بمصر ينتج التابلت محليًا وتصديره إلى العديد من دول العالم، إلى جانب اهتمام الكثير من الشركات الكورية بضخ استثماراتها في مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.

حضر اللقاء كل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، وحنان خلاف مدير الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وخالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».