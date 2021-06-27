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المعهد المصرفي : تطوير اساليب تقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية

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المعهد المصرفي : تطوير اساليب تقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية المعهد المصرفي : تطوير اساليب تقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية

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أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن إطلاق شراكة جديدة مع شركة “Spencer Stuart” للخدمات الاستشارية وتطوير القيادات التنفيذية، وهي مؤسسة في السوق العالمي في مجال الأبحاث وخدمات التقييم للقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات العالمية.

وأوضح المعهد في بيان صادر، اليوم الأحد، أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم أفضل حلول التقييم اللازمة لاختيار وتطوير القادة والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المصرية، وكذلك العمل على تقييم ثقافاتهم المؤسسية وتطويرها.
وقال عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن هذة الاتفاقية ستضيف للمعهد منهجاً جديداً مثل منهج سبنسر ستيوارت والذي يتميز بتعدد أساليب التقييم والمُصمم لتقييم الدوافع والكفاءات والإمكانات اللازمة لأداء القيادات التنفيذية مثل: الخبرة والمعرفة الوظيفية وتقييم أخلاقيات العمل وملائمة الثقافة المؤسسية.
كما يكشف هذا المنهج أيضاً عن العوامل المحتملة التي تؤثر على جودة الأداء والمتعلقة بأسلوب القيادة.

وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح لإدارة خدمات التقييم بالمعهد إجراء عملية التقييم بسهولة وتحديد نقاط القوة والقيود التي ساهمت في النجاح والفشل في الماضي، وكذلك تحديد نسبة النجاح المستقبلي المحتمل سواء للفرد أو المنظمة طبقاً والأدوار الحالية والمستقبلية المحددة.

تأتي الشراكة الجديدة في إطار استمرار المعهد المصرفي المصري لتوفير أدوات ومناهج التقييم العالمية، للمساعدة في تقييم القدرات السلوكية والمهنية، وتسهم هذه الشراكة في استمرار نهج المعهد لمواكبة أحدث وسائل التقييم العالمية لكافة المستويات الوظيفية، حيث استطاعت هذه شركة “Spencer Stuart على مدى عقود بناء سمعة متميزة في تقديم قيمة مضافة لعملائها سواء الشركات الكبرى متعددة الجنسيات او الشركات الناشئة أو المؤسسات غير الهادفة للربح.

المصرى اليوم

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