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وزير الإسكان يفتتح معرض «بيج 5 للبناء» بمشاركة 180 شركة من 18 دولة

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وزير الإسكان يفتتح معرض «بيج 5 مصر للبناء» بمشاركة 180 شركة من 18 دولة وزير الإسكان يفتتح معرض «بيج 5 للبناء» بمشاركة 180 شركة من 18 دولة

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افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض «بيج 5 للبناء»، والمُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من ١٨٠ شركة إنشاءات من أكثر من ١٨ دولة، بحضور وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.


اصطحب الدكتور عاصم الجزار، خلال جولته بأجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لاستعراض المشروعات والمنتجات المتنوعة، التي تقدمها الشركات بالمعرض.

وعرض وزير الإسكان، خلال جولته مع وزيرى دولتى جنوب أفريقيا، ونيجيريا، التجربة العمرانية المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح ، في مجال الإسكان بأنواعه المختلفة بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة، وجهود الدولة في مضاعفة رقعة المعمور المصري، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

ودعا الجزار، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، لزيارة المدن الجديدة، ومشاهدة المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها في ربوع الدولة المصرية، حيث أبديا إعجابهما بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات

المصرى اليوم

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