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استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد 27 يونيو 2021، عند الأسعار المرتفعة التي حققها مساء السبت، ويشهد الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار على مدار اليوم الواحد، متأثرا بتذبذب الأسعار عالميا، والتى شهدت خسائرالاسبوع الماضى لم تشهدها من 11 شهرا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الأحد، 889 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 777 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 666 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6215 جنيها .

بينما مازال سعر الذهب عالميا، صباح اليوم، ثابتا عند الأسعار المرتفعة التي حققها قبل إغلاق البورصات مساء الجمعة، للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد بعد يوم حافل من عدم الاستقرار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الأحد، 785.29 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،781.29 $.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 27 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 887 إلى 889 عيار 22 813 إلى 815 عيار 21 776 إلى 778 عيار 18 665 إلى 667 عيار 14 517 إلى 519 عيار 12 443 إلى 445 الاونصة 27،581 إلى 27،652 الجنيه الذهب 6،208 إلى 6،224 الكيلو 886،857 إلى 889،143

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الأحد يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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