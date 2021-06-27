تطهير خزانات المياه في مستشفى العريش العام

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن تطهير خزانات وحدات الكلى الصناعية في مستشفى العريش العام، بجانب تطهير جميع خزانات المياه بالمستشفي.

وأكد فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، على تطهير خزانات الكلى الصناعية بمستشفى العريش العام، بإجمالي ٨ خزانات، بجانب تطهير جميع خزانات المياه في المستشفي، وذلك تحت إشراف مراقبي صحة البيئة بالإدارة الصحية بالعريش ومراقبي صحة البيئة بوسط المدينة.

وأشار عثمان، إلى أنه بجانب تطهير الخزانات، تم تطهير سيارة نقل المياه الخاصة بوحدة الكُلى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق إسحاق، مدير عام الطب الوقائي.