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بيع 400 صكًا للأضاحي بقيمة 800 ألف جنيه بشمال سيناء

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بيع 400 صكًا للأضاحي بقيمة 800 ألف جنيه بشمال سيناء بيع 400 صكًا للأضاحي بقيمة 800 ألف جنيه بشمال سيناء

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن بيع عدد 400 صكًا للأضاحي علي مستوي المحافظة بقيمة 800 ألف جنيه، وذلك لذبح الأضاحي وتوزيعها علي الفئات الأكثر إحتياجًا والأسر الفقيرة .

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن سعر صك الأضحية 2000 جنيه ، ويتم توفيره بديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها ومختلف مساجد المحافظة.. مشيرًا إلي توريد قيمة مبيعات صكوك الأضاحي بشمال سيناء في حساب وزارة الأوقاف.

أشار مدير عام الأوقاف ، إلي أن عملية بيع صكوك الأضاحي مستمرة حتي وقفة عرفات..مطالبًا المقتدرين بشراء صكوك الأضاحي للتوسعة علي الفقراء والمحتاجين والمستحقين.

لفت مدير عام الأوقاف إلي أن مشروع صكوك الأضاحي بدأ في عام 2015 ، حيث استفادت منه عدة ملايين من الأسرة المصرية.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبدعم من اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء.

المصرى اليوم

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