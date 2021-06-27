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نصر الله: اتهامنا بتعطيل تأليف اللبنانية "تضليل"

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نصر الله: اتهامنا بتعطيل تأليف الحكومة اللبنانية "تضليل" نصر الله: اتهامنا بتعطيل تأليف اللبنانية "تضليل"

جي بي سي نيوز :- قال أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، الجمعة، إن "اتهامنا بأننا نعطل تأليف حكومة جديدة في لبنان هو افتراء وتضليل وعدوان".

وأضاف في كلمة متلفزة: "يجب أن تتكاتف كل الجهود في الداخل لتشكيل حكومة وليخرج البلد من هذا المأزق".

وتابع: "قدمنا أفكارا جديدة (لم يذكرها) والهدف هو الوصول إلى مكان مرضي لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس المكلف سعد الحريري حتى إذا توافقا أمكن تشكيل الحكومة".

وزاد "أننا ندعو إلى تقوية ​الجيش اللبناني​ ونطالب بأن يكون لديه قدرة صاروخية ودفاع جوي حقيقي وقادر على الدفاع عن سيادة لبنان وشعبه ومياهه وأرضه".

و جدد زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة تعهده باستيراد الوقود الإيراني، وذلك في سياق استمرار الأزمة الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال نصر الله في كلمة نقلها التلفزيون: "أود أن أؤكد وعدت وما زلت عند وعدي... سنكون مضطرين أن نروح على إيران نجيب بنزين ومازوت إلى لبنان حتى لو كان هذا الموضوع رح يعملنا مشكلة".

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

ويقول الحريري إن رئيس الجمهورية يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه، ومن بين أركانه التيار الوطني الحر و"حزب الله"، وهو ما ينفيه عون.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ومنذ أواخر العام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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