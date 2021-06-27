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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماءً غائمة جزئياً تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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