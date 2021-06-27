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تفاصيل جلسة شيكابالا مع أشرف بن شرقي ومحمد عواد ()

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تفاصيل جلسة شيكابالا مع أشرف بن شرقي ومحمد عواد (فيديو) تفاصيل جلسة شيكابالا مع أشرف بن شرقي ومحمد عواد ()

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عقد محمود عبد المنعم شيكابالا جلسة ودية مع محمد عواد حارس مرمى فريق ، وأشرف بن شرقي، مهاجم الفارس الأبيض، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، استعدادا لمباراة المقاصة في الدوري المصري الممتاز موسم 2020- 2021، الأثنين المقبل.

وكشف محمد أبوالعلا، خلال برنامجه على قناة الزمالك عن جزء من جلسة شيكابالا مع لاعبي الزمالك، والذي حاول قائد الفارس الأبيض تقديم بعض النصائح لهما خاصة وأن الفريق اقترب من المعترك الأخير خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، واقترابه أيضا من خوض لقاء هام أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

المصرى اليوم

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