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بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020

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بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020 بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020
في انتظار الفائز من مواجهة البرتغال وبلجيكا

بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020

انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 .

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي اليوم الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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