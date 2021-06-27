موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يترجم اهتمامه بمنسوبي "الدفاع".. و"نزاهة" تضرب بيد من حديد وتُوقف متهمين بالفساد

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"الشورى" يؤجِّل التصويت على توصية "عدم إغلاق المحال وقت الصلاة"

كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث المهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ما بين تدشين ولي العهد لـ 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال، وتحديث البروتوكولات الصحية للمساجد، وكذلك تأجيل الشورى لتوصية "عدم إغلاق المحال وقت الصلاة".

كما شهدت أحداث الأسبوع، العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر، وكذلك إصدار هيئة الطيران المدني لآلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة، وإيقاف نزاهة لثلاثة موظفين ببنك و11 مقيمًا حوَّلوا أكثر من نصف مليار ريال مصدرها غير مشروع للخارج.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

*ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال*

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عددٍ من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة أخيرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

https://sabq.org/8BDyqQ

*تحديث البروتوكولات الصحية للمساجد .. التعميم على العمل بكل الإجراءات ومنها "الكمامة"*

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا فوريًا يقضي بتحديث كل البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة؛ استنادًا إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

https://sabq.org/fhBVQm

*العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر*

عثرت الجهات المعنية على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو أيام، وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

https://sabq.org/6h5cJT

*"بلومبرغ": السعودية تسجل معدلات غير مسبوقة في توظيف النساء*

كشفت وكالة بلومبرغ، أن توظيف السعوديات يسجل معدلات غير مسبوقة حاليًا؛ مشيرة إلى ارتفاع نسبة التوطين النسائية من 19% إلى 33% في الفترة من 2016 إلى 2020.

https://sabq.org/kLRrPK

*"الشورى" يؤجل توصية "عدم إغلاق المحال وقت الصلاة"*

أرجأ مجلس الشورى، توصية عدم إغلاق المحال وقت الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، التي تقدم بها (عطا السبيتي، وفيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولطيفة العبدالكريم)، طالبوا فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعدم إلزام المنشآت التجارية - بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات- بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة.

https://sabq.org/pXNQsh

*المملكة تحقق المستوى الأعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي*

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.

https://sabq.org/ptTwsy

*البنك المركزي السعودي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لـ3 أشهر إضافية*

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program (أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص) لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م.

https://sabq.org/t98HDG

*"نزاهة": إيقاف 3 موظفين ببنك و11 مقيمًا حوَّلوا أكثر من نصف مليار ريال مصدرها غير مشروع للخارج*

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.

https://sabq.org/JNKYZz

*عدالة ناجزة.. ديوان المظالم يقرر العدول عن مبدأ قضائي سابق بشأن "الاعتراضات"*

أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 / 9 / 1442هـ.

https://sabq.org/mLY5bq

*ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية*

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

https://sabq.org/c5vCmW

*بعد أيام.. "التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ*

يدخل التأمين الإلزامي على المباني السكنية في السعودية، التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، حيز التنفيذ بعد ستة أيام؛ وذلك لتغطية العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها. وستكون مدة البوليصة عشرة أعوام.

https://sabq.org/Sxwh5g

*هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة*

دعت هيئة الطيران المدني إلى الاطلاع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

https://sabq.org/gkqXJT

*تعرَّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد*

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، اللائحة التي أقرّها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتكوّن من 29 مادة.

https://sabq.org/GgbQZt

*كندا تعلق على إسقاط الطائرة الأوكرانية: مُصرُّون على محاسبة إيران*

علَّق مارك جارنو، وزير الخارجية الكندي، على تقرير فريق تحقيق حكومة بلاده حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ176، بقوله: "إن التقرير لا يرى مشغل الصاروخ بأنه المقصر الوحيد في هذه القضية، بل يرى المقصر في مستويات أعلى بكثير، ويجب على إيران الرد". مؤكدًا تعهد بلاده بمحاسبة إيران.

https://sabq.org/LfW4tV

*أمر بإلقاء شاب من فوق جبل ورجم آخرين.. "رئيسي" كما يصوره الضحايا*

كانت فريدة جودارزي معتقلة في سجن غربي إيران عندما كان المدعي العام الشاب إبراهيم رئيسي مشرفًا على عمليات ضرب السجناء وتعذيبهم، وشاهدها وهي تتعرض للضرب بأسلاك الكهرباء والتعذيب، قبل أسبوع واحد من ولادتها طفلها.

https://sabq.org/LwZMQG

*السلطات التركية تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائيًا من أراضيها*

طلبت السلطات التركية من إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان وقف أنشطتهم الإعلامية من أراضيها، سواء على منصات فضائية، ومواقع تواصل اجتماعي، ويوتيوب.

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