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يورو 2020.. البدلاء يقودون إيطاليا لربع النهائي في ليلة الأرقام القياسية للأزوري

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يورو 2020.. البدلاء يقودون إيطاليا لربع النهائي في ليلة الأرقام القياسية للأزوري يورو 2020.. البدلاء يقودون إيطاليا لربع النهائي في ليلة الأرقام القياسية للأزوري

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بلغ الإيطالي دور الثمانية من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد أن تغلب على منتخب النمسا بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات دور الـ 16 من البطولة.

واحتاج الأزوري إلى وقت إضافي للتغلب على منتخب النمسا العنيد، بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 0-0.

ونجح البديل فيدريكو كييزا من افتتاح التهديف بعد 5 دقائق فقط من بداية الوقت الإضافي الأول، قبل ان يضاعف البديل الأخر ماتيو بيسينا تقدم الأزوري بهدف آخر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الأول.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بـ 6 دقائق، تمكن المهاجم البديل ساسا كالادزيتش من تسجيل هدف تقليص الفارق لمنتخب النمسا، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيطالي وبلوغه الدور التالي في يورو 2020

نجم المباراة:

حصل الظهير الأيسر ليوناردو سبينازولا على جائزة نجم المباراة بعد أداء كبير من الناحية اليسرى التي شكلت مصدر خطورة مستمر للأزوري في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- اكثر من 50% من مواجهات منتخب إيطاليا في أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأوروبية انتهت بالتعادل بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة (15: تعادلوا في 8، فازوا في 4 وخسروا 3).

- هدف فيديريكو كييزا ضد منتخب النمسا هو هدفه الثاني فقط للمنتخب الإيطالي، والأول منذ تسجيله في فوزهم 9-1 على منتخب أرمينيا في 18 نوفمبر 2019.

- بديلان (كييزا وبيسينا) سجلا في وقت إضافي من مباراة للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأوروبية.

- منتخب إيطاليا هو أول منتخب يسجل هدفين في الوقت الإضافي من مباراة في كأس الأمم الأوروبية منذ منتخب فرنسا ضد البرتغال في يورو 1984.

- هدف ساسا كالادزيتش انهى سلسلة من 1168 دقيقة لعب للأزوري بدون استقبال هدف (ما يقارب من 20 ساعة لعب). هذه هي أطول سلسلة بدون استقبال هدف للمنتخب الإيطالي في تاريخه (الرقم السابق كان 1142 دقيقة متتالية بدون اهداف خلال الفترة بين 1974 و1972).

- 9 أهداف سجلها المنتخب الإيطالي خلال اليورو الحالي، وهو أفضل سجل تهديفي له في نسخة من اليورو مناصفة مع يورو 2000.

- خاض منتخب إيطاليا المباراة الحادية والثلاثين على التوالي دون هزيمة (26 فوزًا و5 تعادلات)، بما في ذلك الفوز في أخر 12، رقم قياسي في تاريخ المنتخب. (الرقم السابق كان 30 مباراة متتالية دون هزيمة خلال الفترة بين 1935 و1939).

المصرى اليوم

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