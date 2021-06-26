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محمد صديق: الترجي «بيشحت».. وخط دفاعه «كارثي»

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محمد صديق: الترجي «بيشحت».. وخط دفاعه «كارثي» محمد صديق: الترجي «بيشحت».. وخط دفاعه «كارثي»

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أكد محمد صديق، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استحق الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي برباعية نظيفة، في مجموع المباراتين.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي استحق الوصول لنهائي دوري أبطال افريقيا، على حساب الترجي»، مضيفًا: «خط دفاع الترجي (كارثي)، وهو يتحمل مسؤولية الهزيمة في المباراتين».

وأضاف: «الترجي في مباراة اليوم (بيشحت)، ليس لديه أي حلول داخل الملعب، ولم يستطع تشكيل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي».

المصرى اليوم

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