يعقوب السعدي يغازل مهاجم الأهلي

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أشاد الاعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، بالنجم محمد شريف، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد تألقه في مواجهة الترجي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل محمد شريف هدف لقاء الذهاب كما سجل هدف التعزيز وتأكيد الانتصار في مباراة الإياب.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مصر لا تتوقف عن إنجاب المواهب في كل الفنون ومنها الكرة.. محمد شريف مهاجم الأهلي في طريقه ليكون مهاجم مصر الأول.. ثقة وحضور وتوقع وقدرة على التسجيل والحسم.. محمد شريف (استر يا لطيف)».