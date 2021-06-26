خالد الغندور يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كشف خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، عن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الترجي التونسي بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عقب تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 1/0 في مباراتي نصف النهائي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مصطفى غربال الجزائري حكماً لمباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وزاد الغندور: «اليوم تحقق كلامي باتفاق الترجي ومولودية الجزائر لإخراج الزمالك وقلت وقتها سيخرج الفريقين».