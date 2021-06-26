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خالد الغندور يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا

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خالد الغندور يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا خالد الغندور يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كشف خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي ، عن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الترجي التونسي بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عقب تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 1/0 في مباراتي نصف النهائي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مصطفى غربال الجزائري حكماً لمباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا».

وزاد الغندور: «اليوم تحقق كلامي باتفاق الترجي ومولودية الجزائر لإخراج الزمالك وقلت وقتها سيخرج الفريقين».

المصرى اليوم

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