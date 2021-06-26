السودان يتخذ قرار بتسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية

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أعلنت بثينة دينار، وزيرة الحكم الاتحادي السوداني ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي وفي انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على اجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة اوضاع تسليمهم .

وفي معرض اجابات السادة الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه ثالثتهم «المهندس خالد يوسف وزير مجلس الوزراء، ووزير الثقافة والاعلام حمزة بلول والاستاذة بثينة دينار وزير الحكم الاتحادي بمنبر وكالة السودان للأنباء ( سونا) مساء اليوم قالت الاستاذة بثينة انها لا علم لها بإعلان اضراب قطاع الشرطة، كما ان السيد وزير الداخلية الفريق اول ركن عزالدين الشيخ والذي قضى الثلاثة ايام الماضية في اجتماعات مجلس الوزراء المغلقة بضاحية سوبا لم يبلغ المجلس بذلك .

وقطعت بثينة في اجابتها على كيفية القضاء على حالات الانفلات والتوترات الامنية بولايات دارفور بالقول ان حسم ذلك يتم عبر سرعة إتمام تكوين القوات المشتركة حسب عملية الترتيبات الامنية التي تتطلب اكمالها مراحل من الخطوات كعملية اجرائية ذات ابعاد متعددة ومتتالية .

وفي سياق متصل باجتماعات مجلس الوزراء الذي امتد لثلاثة ايام وانتهى مساء اليوم نفى وزير مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف بشكل تام ان تكون هناك خلافات بين اقطاب المجلس وانه يعمل بشكل منسجم وليس صحيحا ما يرد في هذا الخصوص من ان هناك مشاكسات ذات ابعاد ايدلوجية

وعن خيارات السودان بشان سد النهضة قال المهندس خالد يوسف ان السودان يلتزم بخطة الاستراتيجية بشأن السد القائم على تبني المسار السياسي السلمي واستبعاد خيار الحرب .

وعبر الوزير خالد عن تفاؤله بان قرارات مجلس الوزراء بشان الاوضاع المعيشية ورفع معدلات الرواتب للعاملين وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة وضبط الاسواق سوف تحدث انفراجا في اوساط المواطنين خلال الايام القادمة .