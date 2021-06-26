أستاذ بالقصر العيني: الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفطر الأسود

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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، إن مناعة الأطفال معقولة جدًا، وبسبب عدم حصولهم على كورتيزون بصورة كبيرة أو عدم إجراء عمليات جراحية، وهذا يعني أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفطر الأسود.

وتابع «بدران»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج «كونسلتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن هناك ضرورة للحفاظ على مناعة الجسم، وفي حال الإصابة بفيروس كورونا، فالعلاج يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

ولفت إلى أن مناعة الجسم إذا كانت ضعيفة، ففي هذه الحالة يجب الحرص على نظافة الطعام والأسطح، خاصة وأن الفطريات تتواجد على المكاتب والمطابخ.