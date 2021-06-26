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قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن «الرب وحده» هو الذي سيخرجه من الحكومة وإنه سوف يمضي قدماً حتى النهاية، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (السبت).

وتحدث بولسونارو إلى مؤيديه في مدينة شابيكو، وقال: «البرازيل لا تزال تمر بوقت عصيب. منذ البداية قلت إن لدينا مشكلتين هما الفيروس والبطالة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال: «لم أصدر مرسوماً بفرض إغلاق، ناهيك عن حظر التجول، لأنني أحترم الدستور وأحترم حق الذهاب والمجيء وحق العمل»، وأضاف: «استجابت حكومتنا لرغبات السكان، وأنفقت 700 مليار ريال لمكافحة الجائحة».

وذكر بولسونارو أيضاً أنه يتوقع أن يكون لانتخابات عام 2022 «بدعم من البرلمان» تصويت قابل للتدقيق.