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توقيع الكشف المجاني على 2828 مواطن خلال القوافل الطبية بمركزي إدفو وكوم أمبو

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توقيع الكشف المجاني على 2828 مواطن خلال القوافل الطبية بمركزي إدفو وكوم أمبو توقيع الكشف المجاني على 2828 مواطن خلال القوافل الطبية بمركزي إدفو وكوم أمبو

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قريةكلح الجبل بمركز ادفو، وقرية العدوة بمركز كوم امبو. واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على ( 2828) مواطن.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

المصرى اليوم

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