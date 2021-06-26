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مصرع عامل واصابة آخر في انقلاب سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بالمنوفية

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مصرع عامل واصابة آخر في انقلاب سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بالمنوفية مصرع عامل واصابة آخر في انقلاب سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بالمنوفية

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لقي عامل مصرعه وأصيب آخر من العاملين في مشروع الغاز الطبيعي، بقرية العراقية، التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، وذلك أثناء عملهم في مشروع الغاز الطبيعي، وانقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز في إحدى الحُفر.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز الشهداء، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية العراقية دائرة مركز الشهداء بوفاة "م، ع، ا" أحد عمال الحفر بمشروع الغاز الطبيعي وإصابة عامل آخر، وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة لمعاينة مكان الحادث وسماع أقوال شهود الواقعة.

انتقل إلى مكان الحادث عدد من قيادات مركز ومدينة الشهداء للوقوف على ملابسات الحادث والمتسبب فيه، والإشراف على نقل الضحايا إلى مستشفى الشهداء المركزي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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