أخبار عاجلة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎ -
تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها -
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي -
تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 -
"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين -
«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مايا مرسي تتواصل مع رئيس جامعة طنطا لدعم فتاة الفستان

Print
مايا مرسي تتواصل مع رئيس جامعة طنطا لدعم فتاة الفستان مايا مرسي تتواصل مع رئيس جامعة طنطا لدعم فتاة الفستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اتصالا هاتفيا من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تم خلاله منافشة ما تم اتخاذه من إجراءات من الجامعة بخصوص واقعة طالبة كلية الآداب والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام لشكوى الطالبة، وما أثارته عما تعرضت له من بعض مراقبى الامتحان يوم الثلاثاء الماضى بعد انتهاء مدة الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاتصال أن الواقعة سيتم إحالتها إلى مكتب النائب العام صباح غد الأحد للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتوجهت مرسي، فى بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة، على متابعته القضية وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله الى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربة عن استنكارها واستيائها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذى نفسي.

وأكدت مرسي أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب

استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب

نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي

نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي