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سامح شكري : علاقتنا مع قطر على الطريق الصحيح.. والتركية في مرحلة استكشافية

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سامح شكري : علاقتنا مع قطر على الطريق الصحيح.. والتركية في مرحلة استكشافية سامح شكري : علاقتنا مع قطر على الطريق الصحيح.. والتركية في مرحلة استكشافية

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير على الطريق الصحيح، بعد عقد عدة اجتماعات بين الجانبين للوقوف على مخرجات وتوصيات مؤتمر العلا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «أون إي» إلى إزالة العديد من الخلافات التي كانت موجودة بين البلدين خلال فترة المقاطعة.

وأضاف شكري، إنه فيما يخص العلاقات المصرية تركيا فمازالت في مرحلة استكشافية، موضحا أن تشدد في علاقاتها مع أي دولة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المصرى اليوم

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