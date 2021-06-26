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أكد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، أن واقعة المدمرة «ديفيندر» في البحر الأسود، يمكن أن يقود إلى «حادث عسكري خطير».

وقال كيلين في تصريحات لقناة «سولوفيوف لايف» على موقع «يوتيوب»: «إن الكارثة تتجلى بأنهم يحاولون تعزيز الموقف السياسي باستفزاز عسكري يمكن أن يقودنا فعلا إلى حادث عسكري خطير، وهو ما اعترف به حرفيا رئيس الأركان البريطانية الليلة الماضية».

وأضاف أنه «لا يعلم ما إذا كان (رئيس وزراء بريطانيا) بوريس جونسون قد اتخذ قراراته بنفسه حول تحركات المدمرة (ديفيندر)، ولكن لو كان اتخذ تلك القرارات بالفعل فإن الأمور خطيرة جدًا».

وتابع أن «العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة بعد تلك الحادثة وصلت إلى مستوى متدن».

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت اليوم، «إن الوضع مع المدمرة (البريطانية) يثبت الآن أن جميع قنوات الاتصال الخاصة بين الدول محجوبة من جانب الناتو. إنها ببساطة مغلقة (قنوات الاتصال)».

وقالت زاخاروفا في لقاء مع نفس القناة على يوتيوب: «نحن نعلم جيدًا أن هذه التدريبات تسعى أيضًا إلى تنفيذ مهمتين عالميتين. الأولى هي زعزعة الاستقرار التي لا نهاية لها (كعملية) على طول محيط الحدود الروسية. وتقديم هذا الرد (رد الجانب الروسي وقيامه بحماية حدوده) باستمرار على أنه نوع من العمل العدواني ونشاط استفزازي».

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، أن المدمرة البريطانية ديفندر عبرت الحدود الروسية ودخلت المياه الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات في منطقة رأس فيولنت (القرم). بعد ذلك، نفذت سفينة حرس الحدود الروسية إطلاق نار تحذيري، ونفذت طائرة سو-24إم قصفًا تحذيريًا على طول مسار المدمرة.

وكان أسطول البحر الأسود، بالتعاون مع دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أوقف انتهاك مدمرة بريطانية لحدود الدولة الروسية، وكان من الضروري إطلاق طلقات تحذيرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، في وقت سابق.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية بدورها إن السفينة البحرية كانت تمر بشكل سلمي عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا وفقًا للقانون الدولي، ولم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية. كما أضافت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تجري «تدريبات إطلاق نار» في البحر الأسود.