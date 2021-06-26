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تحتاج قدرا من الصبر.. السجيني للمصريين: لا تتسرعوا في الحكم على الاشتراطات البنائية الجديدة

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تحتاج قدرا من الصبر.. السجيني للمصريين: لا تتسرعوا في الحكم على الاشتراطات البنائية الجديدة تحتاج قدرا من الصبر.. السجيني للمصريين: لا تتسرعوا في الحكم على الاشتراطات البنائية الجديدة

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حددت عددًا من المراكز وأعطت نفسها 60 يومًا لتجربة منظومة اشتراطات البناء الجديدة، موضحًا أن المنظومة تتضمن آليات معينة لسرعة وسهولة استصدار تراخيص البناء.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، أن الحكومة حددت 1 يوليو موعدًا لبدء تعميم المنظومة واستقبال الطلبات، قائلًا: "اللجنة تتابع خلال فترة الـ60 يومًا الممارسة بإيجابياتها وسلبياتها".

وأشار إلى عقد جلسة لقياس الأثر لتلك الاشتراطات، بالتعاون مع لجنة الإسكان خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أهمية قياس الأثر التطبيقي في معرفة الصعوبات التي واجهتها الحكومة خلال الفترة التجريبية.

ولفت إلى أن الأمر يحتاج قدرا من الصبر والمرونة، متابعًا: «نناشد المواطنين عدم التسرع في الحكم على المنظومة الجديدة حتى تأخذ وقتها، والمرونة في تعديل أي مشكلات تتعلق بالإجراءات».

وذكر أن عدد المتقدمين للرخصة خلال فترة التجربة على مستوى المراكز، ومدى تفاعل المواطنين وشكاواهم، أحد المؤشرات الهامة لقياس الأثر، معلنًا عن عقد جلسات دورية، خلال الفترة المقبلة، للتأكد من تحقيق المنظومة لمبتغاها.

المصرى اليوم

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