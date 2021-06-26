حمادة أنور: الأهلي الأفضل في بطولة أفريقيا

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي هو أفضل نادي في بطولة افريقيا في الوقت الحالي، وقريب للغاية من التتويج بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي».

وأضاف: «الأهلي أقوى من الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي واترجي التونسي، وهو الأحق بالتتويج ببطولة أفريقيا».

يُذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي التونسي، انتهى بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.