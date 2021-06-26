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حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 81-79 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن رابع مواجهات الفريقين بمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ورغم الخسارة إلا أن المباراة جاءت متكافئة بين الفريقين وتقدم الزمالك في الفترة الأولى 20/19 قبل أن يتقدم الاتحاد في الفترة الثانية 42/36 ويستمر في تقدمه الفترة الثالثة 62/60 قبل أن يحسم النتيجة 81/79 في الفترة الرابعة والأخيرة.

وتقام منافسات «البلاي أوف» في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز الزمالك أو الاتحاد بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وكان الزمالك قد خسر أول مواجهة بنتيجة ٨٣/٥٦ قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباراة بنتيجة ٨٠/٧٠ ويكرر فوزه في الجولة الثالثة بين الفريقين بنتيجة 74/69 لكنه خسر اليوم بنتيجة 81/79 لتصبح النتيجة الإجمالية التعادل بين الفريقين 2/2 ليلجأ الفريقان للمواجهة الخامسة والأخيرة والتي ستقام يوم الإثنين المقبل.