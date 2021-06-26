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صحة كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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صحة كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال صحة كفر الشيخ تناقش الاستعدادات لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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اجتمعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بمديري ورؤساء القسم الوقائي ومراقبي أول الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لمناقشة الإستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي سيتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، وتناول الإجتماع مناقشة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، كما أكدت وكيلة الوزارة على عقد الدورات التدريبية اللازمة لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات في ظل ظروف جائحة كورونا .

وفى سياق متصل، أضافت سلام أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من سن يوم حتي خمس سنوات، ويتم التطعيم من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

المصرى اليوم

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