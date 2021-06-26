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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الترجي بهدف علي معلول ..

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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الترجي بهدف علي معلول .. فيديو الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على الترجي بهدف علي معلول ..

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تقدم الأهلي المصري بهدف دون رد على نظيره الترجي التونسي، خلال الشوط الأول الذي انتهى منذ قليل، في جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقام على أرض ملعب السلام بالقاهرة.

وجاء الهدف عن طريق على معلول الذي سجل هدفا من ركلة جزاء عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ضد إلياس شتى الذي قام بمخالفة ضد طاهر محمد طاهر الذي استحوذ على الكرة وانفرد بها تجاه مرمى الفريق التونسي ولكن إلياس منعه، الأمر الذي جعل حكم اللقاء يتخذ قرارين الأول، باحتساب ركلة جزاء بعد العودة لغرفة «فار»، والثاني، طرد إلياس شتي.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله محمد شريف، لذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية، ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأعلن موسيماني المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات، ومحمود وحيد وصلاح محسن.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمادي العقربي برادس السبت الماضي.

المصرى اليوم

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