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السيناتور ساندرز مخاطبا إسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة

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السيناتور ساندرز مخاطبا إسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة السيناتور ساندرز مخاطبا إسرائيل: نحن بحاجة إلى سياسة عادلة

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قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز إننا بحاجة إلى سياسة عادلة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وتحديدا بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: «لا يمكن ببساطة تأييد إسرائيلي 100%، علينا أن نفهم ما يحدث في غزة، هنالك بطالة بين الشباب بنسبة 60٪، الوضع في غزة مروع وزاد سوءا بسبب الحرب الأخيرة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة مع دول أخرى لمحاولة الجمع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق بعض السلام في المنطقة.

يشار إلى أن السيناتور الديمقراطي ساندرز انتقد إسرائيل وسياسات حكومة بلاده تجاه الفلسطينيين، وكان آخرها المطالبة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

المصرى اليوم

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