أخبار عاجلة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎ -
تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها -
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي -
تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 -
"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين -
«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية كرم عمران في قنا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية، حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية كرم عمران من خلال فك شدة الخشبية علي مساحة 12 سهما.

أكد أمين، إزالة أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مطروح

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي