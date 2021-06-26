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إشادة سياحية بالسماح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد كورونا بدلا من «PCR»

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إشادة سياحية بالسماح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد كورونا بدلا من «PCR» إشادة سياحية بالسماح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد كورونا بدلا من «PCR»

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أشاد العاملون بقطاع السياحة والفنادق بالبحر الاحمر بقرار وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح ؛ بشرط مرور ١٤ يوما على التطعيم بديلا لشهادة تحليل الـPCR داخل المطارات والموانئ المصرية للركاب والسائحين القادمين.

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة، إن الإجراءات والقرارات الجديدة ستسهل على القادمين إلى سواء من المصريين أو الأجانب خاصة قرار الإعفاء من تحليل pcr لمن حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا.

أضاف أن معظم الأوربيين أصبحوا من حاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن هذا الإجراء من المتوقع أن يزيد نسبة الإقبال السياحي على زيارة البحر الأحمر خاصة مع الإعلان عن الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بالغردقة وشرم الشيخ.

المصرى اليوم

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