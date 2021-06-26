أخبار عاجلة

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
"البنك المركزي السعودي" يفتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية‎ -
تحديثات صحية للقادمين للسعودية عبر جسر الملك فهد.. تعرف عليها -
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً من نظيره الإسرائيلي -
تعرف على تشكيلة إنجلترا وإيطاليا .. في نهائي يورو 2020 -
"الجاسر": زيارة سلطان عُمان ستفتح عهدًا جديدًا نحو الشراكات والفرص الاستثمارية -
مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين -
"الحج والعمرة" تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة -
«سياحة النواب» توصى بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين -
«طب قنا» تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان الجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«أمي تعبانة جدا».. إيمي سمير غانم تناشد جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

Print
«أمي تعبانة جدا».. إيمي سمير غانم تناشد جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز «أمي تعبانة جدا».. إيمي سمير غانم تناشد جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

لاقتراحات اماكن الخروج

ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم جمهور والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالدعوة لها لتجاوز أزمتها الصحية مؤكدة إن والدتها في حالة صحية سيئة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كتبت «إيمي» قبل قليل: «أرجوكم الدعاء لأمي.. تعبانة جدا.. يارب».

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم شقيقة إيمي نفى قبل يومين ما أشيع حول خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية. وتابع أن الحالة مازالت غير مستقرة وتتطلب تواجدها داخل العناية المركزة.

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تليف في الرئة منذ أسابيع كأحد مضاعفات الذي أصيبت به في إبريل الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء