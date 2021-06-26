«أمي تعبانة جدا».. إيمي سمير غانم تناشد جمهورها الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

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لاقتراحات اماكن الخروج

ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم جمهور والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بالدعوة لها لتجاوز أزمتها الصحية مؤكدة إن والدتها في حالة صحية سيئة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كتبت «إيمي» قبل قليل: «أرجوكم الدعاء لأمي.. تعبانة جدا.. يارب».

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم شقيقة إيمي نفى قبل يومين ما أشيع حول خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية. وتابع أن الحالة مازالت غير مستقرة وتتطلب تواجدها داخل العناية المركزة.

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من تليف في الرئة منذ أسابيع كأحد مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيبت به في إبريل الماضي.