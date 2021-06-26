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السودان يتمسك بالخيار السلمي لـ«سد النهضة»: «لن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا»

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السودان يتمسك بالخيار السلمي لـ«سد النهضة»: «لن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا» السودان يتمسك بالخيار السلمي لـ«سد النهضة»: «لن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا»

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أعلن مجلس الوزراء السوداني، تمسكه بالخيار السلمي في معالجة قضية سد النهضة، مضيفا: «لن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا».

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، مساء السبت، استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.

وأعلن الوزيرعن البدء فورا في إكمال مشروع كهرباء قرى 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميجاواط، وتوفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميجاواط على الأقل، قبل نهاية العام، علاوة على التوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجانب إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية. الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.

المصرى اليوم

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