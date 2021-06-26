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الجيش الأردني يعيد إلى إسرائيل أحد مواطنيها بعد تسلله إلى الأردن

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الجيش الأردني يعيد إلى إسرائيل أحد مواطنيها بعد تسلله إلى الأردن الجيش الأردني يعيد إلى إسرائيل أحد مواطنيها بعد تسلله إلى الأردن

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ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، أن الجيش الأردني أعاد إلى إسرائيل أحد مواطنيها بعدما تجاوز السياج الحدودي الليلة الماضية متسللا إلى المملكة.

وأوضحت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي اجتاز السياج الحدودي عند منطقة غور الأردن، ووصل سباحة إلى الضفة الشرقية للنهر، حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الأردني الذي قام باستجواب الشخص.

وأضاف التقرير أن الجيش الأردني سلمه الشخص بعد ذلك للجيش الإسرائيلي، لتبدأ الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأردفت الصحيفة أن الشرطة استبعدت فرضية محاولته تنفيذ «عملية معادية» أو محاولة تهريب إلى الجانب الآخر من الحدود، ويجري حاليا العمل على تحديد ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت إسرائيل سراح مواطنين أردنيين تسللا الشهر الماضي إلى داخل أراضيها.

وترتبط إسرائيل والأردن بمعاهدة سلام جرى توقيعها في 26 أكتوبر 1994.

المصرى اليوم

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